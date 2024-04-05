مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: كيف تبررون لأطفالكم الإبادة في غزة؟ (فيديو)

أكد مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إبراهيم خريشة، ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال خلال كلمته في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عرضتها قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الجمعة، أنّ جيش الاحتلال يرتكب جريمة إبادة جماعية ممنهجة بحق سكان قطاع غزة، حيث ارتكب جريمة بشعة في مستشفى الشفاء بغزة قبل أيام.

وقال: "لا أفهم كيف تبررون لأطفالكم ما يشاهدونه الآن من إبادة جماعية متلفزة"، لافتًا إلى استشهاد 14 ألف طفل فلسطيني و9 آلاف امرأة.

وأشار إلى أنّ الجريمة التي وقعت بحق مستشفى "الشفاء" قبل أيام والتي راح ضحيتها عدد من المرضى والأطباء والتنكيل بالجثث، تعد أمرًا مخزيًا ووصمة عار على جبين المجتمع الدولي، مشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال في فلسطين ومنح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.

وبشأن الاستيطان، قال خريشة: "عندما نتحدث عن الاستيطان غير القانوني عليكم أن تتخذوا خطوات عملية من أجل وقف هذا الاستيطان الذي يقتل فكرة حل الدولتين ويعد مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والمادة 8 من ميثاق روما وهو جريمة حرب"، وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائم حرب في غزة وحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد موافقة أغلبية أعضائه، حيث صوتت 28 دولة لصالح القرار وامتنعت 13 دولة عن التصويت فيما صوتت ضده 6 دول.

عدد شهداء العدوان الصهيوني في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إلى 33091 قتيلا و 75750 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و 82 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33091 شهيدا و 75750 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".