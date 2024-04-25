شمال سيناء استقبلت 20 مصابًا فلسطينيًا و42 مرافقًا اليوم



صرح مصدر مسؤول في شمال سيناء إن المعبر استقبل، اليوم الخميس ،20 مصابًا و42 مرافقًا دخلوا عبر معبر رفح واستقبلتهم سيارات الإسعاف المصرية ويتم نقلهم إلى المستشفيات المصرية في شمال سيناء.



وأوضح أن هناك 3 مستشفيات قريبة من معبر رفح تستقبل المصابين الفلسطينيين وهى مستشفى الشيخ زويد، ومستشفى العريش العام الأكبر في استقبال المصابين الفلسطينيين، بالإضافة إلى مستشفى بئر العبد، ومستشفيات القاهرة في حال تطلب الأمر تدخلًا جراحيًا دقيقًا في أكثر من تخصص، حيث يتم نقل الحالات فورًا إلى المستشفيات المصرية في القاهرة.



وأردف: "هناك تصريحات صدرت عن المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وأكدت أن مصر تلعب دورًا حيويًا في هذه الأزمة واستقبلت أعدادًا كبيرة من المصابين منذ بداية الأزمة، حيث وصل عدد المصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر حتى هذه اللحظة إلى 4 آلاف مصاب تقريبًا ويتم تقديم الرعاية الصحية لهم، ووصفت الحالات التي وصلت إلى مصر بالإصابات المرعبة"

تجهيز مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية



وفي سياق آخر ، قال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إنه تم تجهيز مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية له استعداد خاص، لافتا إلى أن مصر نجحت في تشغيل مطار عسكري لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية إلى معبر رفح.



وأوضح مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أنه تم تجهيز المطار العسكري يختلف عن إعداد المطار المدني لاستقبال المساعدات الدولية، مشددا على أنه لا بد من تجهيز صالة للمسافرين عبر مطار العريش ووحدة للجوازات.