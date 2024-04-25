تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز السياحية بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المخابز السياحية، بالتنسيق مع الإدارات التموينية، للتأكد من التزام أصحابها بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل؛ عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي والفينو المنتج المحددة، والتزامهم بالمواصفات المقررة لإنتاج الخبز، تنفيذاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيض أسعار الخبر السياحي والفينو.

وقد قامت الاجهزة التنفيذية بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز السياحية الموجودة في كل من مراكز ومدن وأحياء (القرين، ومنشأة أبو عمر، والحسينية، والقنايات، وحي ثان الزقازيق) للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة وأوزان لرغيف الخبز السياحي والفينو، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومشروع قوى عاملة مصر وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، يمثلون قوة دعم حقيقية لمحافظة الشرقية في مواجهة التحديات أمام أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير الحلول اللازمة لها لتقديم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي للمحافظة.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، لاستعراض استراتيجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية، والمهندس محمد النساج الخبير الوطني في مجال الاستزراع السمكي، وانجي لطفي خبيرة اقتصادية ومديرة مشروع بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والدكتور جوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر، ومحمد فوزي نائب مدير مشروع قوي عاملة مصر، والدكتور السيد تركي مدير برامج تطوير بيئة سوق العمل، والدكتورة شيرين الصباغ مدير مشروع دعم التحول في أداء المشروعات الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق لهم، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمشاريع التابعة لها، وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وقال محافظ الشرقية: إن المحافظة تعد نموذج مصغر لجمهورية مصر العربية بكل ما بها من تحديات وثقافات تستلزم التغيير، من خلال التعاون بين الجهات الشريكة للوصول الي الأفضل، لافتا إلى أن برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية استطاع توفير ١٩ ألف و١٩٤ مشروع بتكلفة ٣ مليار و٢١١ مليون و١٦٣ جنيه لتوفير ٥٦ ألف و٢٧٣ فرصة عمل لأبناء المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة الشرقية خلال الفترة من 1 / 9 / 2018 وحتى 31 / 3 / 2024 قام بتقديم قروض بقيمة 2 مليار و 81 مليون و 438 الف، لتمويل عدد 69370 مشروع لتوفير 129018 فرصة عمل لأبناء المحافظة.