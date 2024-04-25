إصابة 3 أشخاص وانهيار عقار بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز

أنقذت العناية الإلهية منطقة الحضرة من كارثة محققه علي اثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في عقار قديم يسكن به 8 أسر، إذ انهارت أجزاء من العقار المكون من 3 طوابق مأهول بالسكان بمنطقة الحضرة شرقي الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة شخص، فيما جرى إخلاء العقار خشية انهياره بالكامل.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كان قد تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل قديم أمام سوق الحضرة بدائرة القسم.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من 3 طوابق مأهول بالسكان وحدوث انفجار أسطوانة بوتاجاز بشقة بالطابق الثاني.

انهيار سلالم العقار

أسفر الانفجار عن إصابة شخص بحروق باليدين وسقوط سقف أحد الطوابق وانهيار سلالم العقار، فيما أخلت قوات الشرطة العقار من السكان خشية انهياره بالكامل وفصلت التيار الكهربائي عنه.