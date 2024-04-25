وكيل صحة الشرقية يهنأ الأحرار التعليمي بفوزه كأفضل مشروع لتحسين تجربة المريض

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية اليوم الخميس، استهدفت المرور على مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، للاطمئنان على الحالة الصحية للمسعف عطية الشحات عطية، والذي يعمل بفرع هيئة الإسعاف بالشرقية، ويبلغ من العمر ٥٤ عامًا، ويلتقي الرعاية الصحية بمستشفى الأحرار التعليمي، نتيجة تعرضه لحادث أسفر عن حدوث شرخ في عظمة الحوض وتجمع دموي بالرئة.

تفقد وكيل الوزارة يرافقه الدكتور سامح حسين مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، والدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات، والدكتور نصر نصار مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية؛ قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الأشعة، ووحدة عناية الطوارئ بالمستشفى، وتم الاطمئنان من الأطباء على الحالة الصحية للمسعف، وأوصى إدارة المستشفى بتقديم أفضل رعاية صحية وعلاجية للمصاب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له، وعدم مغادرته المستشفى إلا بعد تماثله للشفاء، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة لأداء عمله في أسرع وقت.

وقدم الدكتور هشام مسعود التهنئة لإدارة المستشفى وعلى رأسهم الدكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وللدكتور سامح حسين مدير المستشفى، على حصول المستشفى وفوزها بجائزة السعودي الألماني لأفضل مشروع لتحسين تجربة المريض، وكأول مشروع سكر متكامل، والذي يأتي بعد تكريمهم في احتفالية كبري أقامتها إدارة مستشفى السعودي الالماني الدولي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتسلم الجائزة مدير عام المستشفى.

وهنأ وكيل الوزارة الدكتورة أمل كمال رئيسة وحدة السكر بمستشفى الأحرار التعليمي، على هذا الانجاز الكبير والذي يعد إنجازاً وفخراً للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية بأسرها، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم والازدهار، والنجاح الدائم لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتورة رانيا خيري مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية، وأطباء دفعة ٢٠٠٥ بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق المساهمين في دعم بنك الدم التجميعي بمستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية، بجهاز سنترفيوج فصل مكونات الدم، بالإضافة إلى عدد ٢ جهاز فصل بلازما يدوي، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ ألف جنيه.