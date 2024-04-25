المشرق يحقق أرباح 2 مليار درهم خلال الربع الأول 2024

أعلن بنك المشرق عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2024، وحقق البنك 2 مليار درهم صافي أرباح المشرق خلال الربع الأول من عام 2024 بارتفاع 25% على أساس سنوي (2.3 مليار درهم بارتفاع بنسبه 36% ما قبل الضريبة)

قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: أن البنك أظهر قدرة عالية على التكيف مع التحديات العالمية، ونجح في تحقيق مؤشرات قوية لنمو معدلات الأصول والتمويل ورأس المال.

وأوضح أن النتائج تعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع التغيرات التي يشهدها العالم. وحصل المشرق على إشادة هامة في تقرير براند فاينانس لعام 2024 الذي صنّف البنك كونه العلامة التجارية المصرفية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفعت قيمة العلامة التجارية للمشرق بشكل كبير بمعدل بلغ 200% على مدى السنوات الثلاث الماضية.

مجموعة المشرق

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "شكلت النتائج المالية المتميزة التي حققناها في الربع الأول من عام 2024، بداية قوية لهذا العام، حيث تمكنا من تسجيل زيادة كبيرة في صافي الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 2 مليار درهم إماراتي، على الرغم من احتساب ضريبة دخل الشركات التي تم فرضها في دولة الإمارات منذ بداية هذا العام بنسبة 9%.

وقد بلغ صافي أرباحنا ما قبل الضريبة 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 36% على أساس سنوي. ويأتي هذا النمو الملحوظ بفضل النمو الكبير في الدخل، وانخفاض تكاليف المخاطر، الأمر الذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتحقيق أعلى مستويات المرونة والكفاءة التشغيلية. كما سجل صافي دخل الفوائد نمواً كبيراً بنسبة 23%، في اتجاه يعكس توسّع ميزانيتنا العمومية وهوامش العملاء المرنة. بالإضافة إلى ذلك، سجل الدخل من غير الفوائد زيادة كبيرة بلغت 29% على أساس سنوي، وهو ما يمثل 32٪ من إجمالي الدخل، مما يعكس التنوع ومرونة الإيرادات في البنك".