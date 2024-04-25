إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم – القاهرة

أصيب 15 شخص ، بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها على طريق الفيوم – القاهرة بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة التي انقلبت في نهر الطريق ، تم نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق..

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من قسم شرطة الفيوم ، بورود إشارة من شرطة النجدة باستقبال مستشفى الفيوم العام عددا من المصابين اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم- القاهرة .

وانتقلت اجهزة الامن إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق الفيوم- القاهرة ، بعد البوابات إتجاه الفيوم ، مما أسفر عن إصابة 15 شخص في الحادث .

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين التسعة إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات والأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم

تم إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق الفيوم ، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر لقي شاب بالفيوم مصرعه متأثرًا بإصابته بحالة تسمم، عقب استنشاقه مبيدًا حشريًا أثناء رشه الأرض الزراعية، بمركز سنورس، تم نقل الجثمان لمستشفى سنورس المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيومقد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس بورود إشارة من مستشفى سنورس بوصول شخص يدعى «حازم محمد »، ويبلغ من العمر 22 عاما، مقيم بدائرة المركز، مصابًا بحالة إعياء شديدة بادعاء استنشاق مادة سامة وتوفى متأثرا باصابته بحالة تسمم .

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال والد المتوفى، أكد أن نجله أصيب بحالة تسمم جراء استنشاقه مبيدًا حشريًا أثناء رش الأرض الزراعية، ما تسبب في حدوث إصابته التي أدت إلى وفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.