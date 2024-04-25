خلال مارس الماضي.. تنفيذ 1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية لتقديم الرعاية الصحة لمواطني القرى الأكثر إحتياجا ، هذا إلى جانب تنظيم ندوات توعوية للتثقيف الصحي .

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة ، لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان ، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي ، والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية ، بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.

من جانبه ، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إلى قيام إدارة الثقافة الصحية ، بتنفيذ 1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي ، و 79 لقاءا جماهيريا ، على مدار شهر مارس الماضي ، عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع ، لافتًا ، إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية ، لتقديم الرسائل الصحية السليمة ، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية ، أنه تم تنفيذ 1678 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ، 162 ندوات خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ودور العبادة ، وتنظيم 79 لقاءا جماهيريا ، بالإضافة ، الى تقديم 87 مشورة عامة ، موضحا ، أن عدد الحضور بالندوات بلغ 29 ألف و470 ، حيث تركز الندوات على التعريف بالمبادرات الرئاسية ، والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية و الوقاية ، والإكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية ، والأمراض المعدية ، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وصحة الطفل ، وموضوعات الصحة العامة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد اعلن ان مديرية الصحة قامت بإجراء 72 ألفا و864عملية جراحية مجانية ، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية ، للقضاء على قوائم الإنتظار والتي أطلقها رئيس الجمهورية ، للتخفيف عن كاهل المواطنين ، والإهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين ، على مختلف المراحل العمرية.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على المحافظ ، جهود مديرية الصحة ، في تنفيذ المبادرة الرئاسية ، وإجراء 5283 عملية جراحية مجانية ، منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس 2024 بمختلف التخصصات ، منها ، 3258 جراحة عيون ، 327 مخ وأعصاب ، 293 عملية جراحة أورام 1084 قسطرة قلبية ، 71 أوعية دموية وقسطرة طرفية ، 77 قلب مفتوح ، و159عظام ، 14قسطرة بالمخ ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 72 ألفا و864 عملية جراحية.

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة ، شملت ، مستشفى المنيا العام ، مستشفى رمد المنيا ، مستشفى ملوي التخصصي ، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز أورام المنيا ، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا ، ومستشفى القلب والصدر الجامعي ، مستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال ، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط ، مستشفى دار الهلال التخصصي ، مركز النيل الدولي للعيون ، مركز حورس للعيون ، مستشفى سمالوط التخصصي ، مستشفى المنيا الوطني ، مستشفى الصفوة ببني مزار، مستشفى رمد بني مزار، مستشفى ديرمواس التخصصي.