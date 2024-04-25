الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خلال مارس الماضي.. تنفيذ 1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي بالمنيا

ندوات التثقيف الصحي
ندوات التثقيف الصحي

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية لتقديم الرعاية الصحة لمواطني القرى الأكثر إحتياجا ، هذا إلى جانب تنظيم ندوات توعوية للتثقيف الصحي .

 

حيث أعلن اللواء أسامة القاضي  محافظ المنيا ، استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة ، لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان ، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي ، والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية ، بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.

 

من جانبه ، أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إلى قيام إدارة الثقافة الصحية ، بتنفيذ 1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي ، و 79 لقاءا جماهيريا ، على مدار شهر مارس الماضي ،  عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع ، لافتًا ، إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية ، لتقديم الرسائل الصحية السليمة ، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية ، أنه تم تنفيذ 1678 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية ،  162 ندوات خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ودور العبادة ، وتنظيم 79 لقاءا جماهيريا ، بالإضافة ، الى تقديم 87 مشورة عامة ، موضحا ، أن عدد الحضور بالندوات بلغ 29 ألف و470 ، حيث تركز الندوات على التعريف بالمبادرات الرئاسية ، والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية و الوقاية ، والإكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية ، والأمراض المعدية ، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وصحة الطفل ، وموضوعات الصحة العامة.

 

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد اعلن ان مديرية الصحة قامت بإجراء 72 ألفا و864عملية جراحية مجانية ، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية ، للقضاء على قوائم الإنتظار والتي أطلقها رئيس الجمهورية ، للتخفيف عن كاهل المواطنين ، والإهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين ، على مختلف المراحل العمرية.

 

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على المحافظ  ، جهود مديرية الصحة ، في تنفيذ المبادرة الرئاسية ، وإجراء 5283 عملية جراحية مجانية ، منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية مارس 2024 بمختلف التخصصات ، منها ،  3258 جراحة عيون ، 327 مخ وأعصاب ، 293 عملية جراحة أورام 1084 قسطرة قلبية ، 71 أوعية دموية وقسطرة طرفية ، 77 قلب مفتوح ، و159عظام ، 14قسطرة بالمخ ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 72 ألفا و864 عملية جراحية.

 

ومن جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن المبادرة تتم بمشاركة 21 مستشفى داخل المحافظة ، شملت ، مستشفى المنيا العام ، مستشفى رمد المنيا ، مستشفى ملوي التخصصي ، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز أورام المنيا ، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا ، ومستشفى القلب والصدر الجامعي ، مستشفى المنيا الجامعي للنساء والأطفال ، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا ، مستشفى مصر المحبة، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط ، مستشفى دار الهلال التخصصي ، مركز النيل الدولي للعيون ، مركز حورس للعيون ، مستشفى سمالوط التخصصي ، مستشفى المنيا الوطني ، مستشفى الصفوة ببني مزار، مستشفى رمد بني مزار، مستشفى ديرمواس التخصصي.

الجريدة الورقية