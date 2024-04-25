الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

مصر وإيطاليا تحتفلان بذكرى التحرير في "25 أبريل"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة خارجية إيطاليا خلال اللقاء

في مناسبة تاريخية عظيمة تحتفل مصر كل عام بذكرى تحرير سيناء، في 25 من شهر ابريل، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

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وفي هذه الذكرى العظيمة تقدم دكتور إبراهيم يونس رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والى القوات المسلحة المصرية، وشعب مصر العظيم؛ بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، ذكرى الملحمة التاريخية وبسالة وصمود الجيش المصري، ذكرى العزة والكرامة والإرادة التي حررت آخر شبر من اراضينا الغالية.
 

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وقال إبراهيم يونس: " في هذه الذكرى "25 ابريل" تم استرداد كامل أرض سيناء بما في ذلك مدينة طابا التابعة لمحافظة جنوب سيناء والتي تم عودتها إلى السيادة المصرية في نفس التاريخ عام 1988، إذ جاء ذلك اليوم بعد صراع ٍطويل بين مصر وإسرائيل التي احتلّت أراضيها منذ عام 1967".

 

وتابع رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا: "في إيطاليا يوافق هذا التاريخ  25 أبريل الذكرى ال 79 لنهاية الحرب العالمية الثانية، في ابريل  1945 ، والتحرر من الفاشية النازية .

 

وكما هو الحال دائمًا في مناطق مختلفة من الشمال الايطالي، يتم تنظيم العديد من المبادرات للاحتفال بيوم التحرير حيث يتم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارية في محافظات مختلفة، ثم يتم احياء مراسم الاحتفالات المختلفة في جميع انحاء ايطاليا.
 

وتحتفل مصر في 25 أبريل بذكري عيد تحرير سيناء حيث تكلل العبور العظيم للجيش المصرى فى 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلى، بخروج دولة الاحتلال تماما ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي.

 

 وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية فى 25 أبريل 1982.

 

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