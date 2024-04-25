الدفاع المدني في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أساليب إجرامية بحق الأبرياء والمدنيين

أكد الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن الأساليب التي تستخدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من دفن المواطنين وهم أحياء في مجمع ناصر الطبي، "إجرامية" بحق الأبرياء والمدنيين العزل الذين تم استهدافهم.

وقال بصل في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الخميس "إن كل منطقة تدخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي تبقي خلفها مشاهد الدمار والقتل والجثث.. وهذه المعاناة مستمرة منذ بداية الحرب على غزة وحتى هذه اللحظة"، مشيرا إلى أن الحال وصل بالاحتلال إلى ارتكاب أبشع مشاهد الإجرام التي يفكر فيها الإنسان.

وأضاف أن هناك سياسة قتل متعمد وإبادة جماعية واستهداف للمواطنين العزل بشكل غير إنساني واضحة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من مكان في قطاع غزة، لافتا إلى أن ما تم رصده في مجمع ناصر الطبي وعدد من المناطق الأخرى بقطاع غزة يدل على إجرام ممنهج وعمليات إعدام بطريقة وحشية.

وطالب بضرورة دخول المؤسسات الدولية والحقوقية ولجان محايدة لتوضح ماذا يرتكب وماذا يستخدم الاحتلال الإسرائيلي وذلك لكشف تلك الجرائم التي تحدث في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وكان الدفاع المدني في غزة طالب سابقا بفتح تحقيق دولي في إعدامات ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمجمع ناصر الطبي.

وفي سياق متصل أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ202 على قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34.305 شهيد و77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما قالت الصحة في غزة الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيد و 64 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

البرلمان العربي: إعداد مشروع وثيقة بشأن الرؤية البرلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي

انتهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية من إعداد مشروع وثيقة بشأن الرؤية البرلمانية العربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي تمهيدا لرفعها إلى المؤتمر المقرر انعقاده بعد غد السبت بمقر الجامعة العربية، ومن ثم إقرارها ورفعها إلى القادة العرب خلال القمة العربية المقبلة التي ستعقد بمملكة البحرين في مايو المقبل.