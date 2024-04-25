الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34305 شهداء

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ202 على قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34.305 شهيد و77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما قالت الصحة في غزة الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيد و 64 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

البرلمان العربي: إعداد مشروع وثيقة بشأن الرؤية البرلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي

انتهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية من إعداد مشروع وثيقة بشأن الرؤية البرلمانية العربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي تمهيدا لرفعها إلى المؤتمر المقرر انعقاده بعد غد السبت بمقر الجامعة العربية، ومن ثم إقرارها ورفعها إلى القادة العرب خلال القمة العربية المقبلة التي ستعقد بمملكة البحرين في مايو المقبل.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس بأن اللجنة ناقشت - خلال اجتماعها بالقاهرة برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي - مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي بشأن الرؤية البرلمانية العربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، كما ناقشت الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.

وأكد البرلمان العربي أن تلك الوثيقة تأتي في سياق الجهود الهادفة لإطلاق استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي دعا - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري للمؤتمر أمس /الأربعاء/ - إلى أهمية بلورة رؤية برلمانية مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، مؤكدا أهمية إنشاء إطار تنظيمي وتشريعي له يضمن تنظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تشارك جميع المؤسسات في الدول العربية ويأتي في مقدمتها البرلمانات المعنية.

وتتناول الوثيقة ثلاثة محاور الأول: يتضمن المكاسب والمزايا التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والعسكرية، والتحديات والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أما المحور الثاني فيتناول الجهود التي تقوم بها الدول العربية للحاق بالسباق العالمي في الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي.

ويتناول المحور الثالث من الوثيقة عددا من التوصيات التي يمكن أن تشكل عناصر لبلورة رؤية برلمانية عربية موحدة من أجل تحقيق التوظيف الآمن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.