بهجت العبيدي: تحية لأبطال جيشنا العظيم

في ذكرى تحرير سيناء..

توجه بهحت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وإلى فريق أول محمد أحمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى كافة قادة وجنود القوات المسلحة المصرية وإلى الشعب المصري العظيم، وذلك بمناسبة العيد ٤٢ لتحرير سيناء الحبيبة.

المناسبات الوطنية الغالية

وقال بهجت العبيدي أن عيد تحرير سيناء يوما من أيام الفخر لدى الإنسان المصري بجيشه العظيم وبطولاته الفريدة، وأنه يظل أحد المناسبات الوطنية الغالية والعزيزة على نفس كل مصري، مؤكدا أنه إذا كان لكل بقعة أرض في مصر مكانة هائلة في نفوس المصريين، فإن لسيناء الحبيبة مكانة مضاعفة، لما لها من قداسة دينية، حيث أنها المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى لأحد أنبيائه، وهو النبي موسى عليه السلام الذي ناداه بالوادي المقدس طوى بأرض الفيروز.

الاعتداء الصهيوني على شعب فلسطين في قطاع غزة

وأضاف بهجت العبيدي أن ذكرى تحرير سيناء الحبيبة هذا العام تأتي والمنطقة ملتهبة بسبب ذلك الاعتداء الصهيوني على شعب فلسطين في قطاع غزة، ونحن هنا نؤكد على دعمنا المطلق لكل ما تتخذه القيادة السياسية والعسكرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطوات حماية لأمن مصر القومي من ناحية وحفاظا على كل حبة رمل في سيناء التي هي مطمع العدو الصهيوني.



وذكر العبيدي أن ما يضيف حبا وعشقا لهذه المناسبة الوطنية، عيد تحرير سيناء، هي تلك التضحيات التي قدمها أبطال مصر العظام في القوات المسلحة المصرية، هاتيك البطولات التي سجلها التاريخ بسطور من نور على صفحات من ذهب لأسود القوات المسلحة المصرية تلك البطولات التي تظل مضرب مثل تستلهمها أجيال مصر: جيل بعد جيل.

عودة كل سيناء الحبيبة لحضن الوطن

وقام مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بتفكير الشعب المصري العظيم بتلك الحرب التي خاضتها مصر على كافة الأصعدة مؤكدا أنه إذا كان هناك تضحيات وبطولات قام بها خير أجناد الأرض، فإن معركة التحكيم التي خاضها أساطين القانون في مصر، مع قانونيي الجانب الإخر، لا تنسى، حيث تجلت فيها العبقرية القانونية المصرية، لتثبت للعالم أحقية مصر في كل ذرة من ثرى مصر المقدس، حيث استطاع قانونيو مصر العظام أن يكشفوا الأكاذيب الإسرائيلية ويعروا المزاعم الصهيونية، وكان نتيجة ذلك عودة كل سيناء الحبيبة لحضن الوطن.

أهالي سيناء الحبيبة

وأوضح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أننا في هذه المناسبة الغالية، لا يمكننا أن ننسى الدور الوطني الشجاعة الذي قام به أهالي سيناء الحبيبة، الذين أثبتوا انتماءً منقطع النظير لوطنهم الحبيب.



وتابع أنه على الجانب الآخر فإن المصريين لا يمكن أن يسامحوا هؤلاء الخونة، أصحاب الأچندات، والذين يعلمون للعدو، وينادون بدعوات باطلة، كما لا يمكننا أن نغفر لكل من يريد السوء لمصر وشعبها.

تجديد البيعة للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي

واختتم مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج تصريحاته بقوله: "إنه من المناسب أن نعلن في هذه المناسبة الوطنية الغالية، في ظل تلك التحديات الإقليمية والدولية، تجديد البيعة للقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجديد دعمنا المطلق للمؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في جيش مصر الأبي وشرطة مصر الباسلة.

وطالب أبناء الشعب المصري بالداخل والخارج، بالوقوف صفا واحدا خلف السيد الرئيس السيسي وجيش مصر العظيم، حتى القضاء على كل الأعداء الذين يريدون النيل من مصر: أعداء الخارج متمثلين في الدول الطامعة في أرض مصر وخاصة في سيناء الحبيبة، وأعداء الداخل متمثلين في الداعمين للإرهاب الأسود والذين تظل أعينهم دائما على أرض سيناء الحبيبة، وهيهات أن يتحقق لهم من ذلك شيئا، بفضل أبطال القوات المسلحة والشرطة. الذين يقفون لهؤلاء الأنجاس من الأعداء بكل جسارة وشجاعة.