"صحة الإسماعيلية" تنفذ ندوة للتوعية بأهمية الولادة الطبيعية

فى إطار تطبيق مبادرة وزارة الصحة والسكان للتوعية بأهمية الولادة الطبيعية وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، نفذت إدارة الإعلام والتربية السكانية ندوة توعوية تحت عنوان أهمية الولادة الطبيعية وأضرار ومخاطر الولادة القيصرية بمركز النيل للإعلام وذلك على هامش الاحتفالية بعيد تحرير سيناء.

واستعرضت الدكتورة سالى عادل عضو إدارة الإعلام والتربية السكانية مخاطر الولادة القيصرية التى قد تتعرض لها الأم أثناء عملية الولادة، فضلاً عما يتعرض له الأطفال والأجيال القادمة نتيجة زيادة معدلات الولادة القيصرية مثل الإصابة بأمراض المناعة، الحساسية، والإصابة بمرض السكر، مشيرة إلى ضرورة المتابعة المستمرة للحامل للوصول إلى ولادة آمنة.

وقالت الدكتورة جيهان سامى مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية إن مبادرة وزارة الصحة والسكان تهدف إلى رفع نسبة الوعى لدى السيدات بأهمية الولادة الطبيعى، وتشجيع الأطباء على تبنى أهداف المبادرة بزيادة معدل الولادة الطبيعى عن القيصرية.

وفى سياق متصل شارك فريق المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بإجراء الفحوصات الطبية على الحاضرين بهدف الارتقاء بالصحة العامة لدى المواطنين.

تأتي الندوة تنفيذا لخطة التوعية لإدارة الإعلام والتربية السكانية ومواجهة المعوقات والتحديات لتطبيق القرار الوزارى بخفض نسبة الولادات القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.