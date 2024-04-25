"دموع وذكريات".. التفاصيل الكاملة لحفل تأبين أشرف عبدالغفور في المسرح القومي

تصدرت الفنانة ريهام عبدالغفور، تريندات السوشيال ميديا، وذلك بعد حفل تأبين والدها الفنان القدير أشرف عبدالغفور في المسرح القومي.

وكان أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، أمس الأربعاء، احتفالية تكريم كبرى لاسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، وذلك في السابعة مساء، على خشبة المسرح القومي.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض عن مسيرة الفنان القدير أشرف عبدالغفور الفنية، وظهر في الفيلم عدد من الفنانين ذكرياتهم مع الفنان الراحل أبرزهم أشرف زكي، والفنان يحيى الفخرانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان نبيل الحلفاوي والفيلم من إنتاج المركز القومي للمسرح، وتسلمت التكريم ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

وحضر حفل التأبين عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم : “محمد رياض، محمد أبو داود، وإيهاب فهمي، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ود. أشرف زكي نقيب المهمن التمثيلة”.

ولم تستطع الفنانة ريهام عبد الغفور، السيطرة على دموعها أثناء تسلمها تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي، وسط تأثر جميع الحضور.



وقالت ريهام عبد الغفور، خلال كلمتها: “عايزة أحكيلكم موقف حصل بيني وبينه في مرة لقيت على السوشيال ميديا إنه اتكرم فى إحدى المناسبات المسرحية، وساعتها لومته أنه مقاليش عشان أحضر ولكن وعدته إنى هحضر تكريمه الجاي”.

واضافت باكية: "وفعلا أنا النهارده بحضر تكريمه أهو وهو أكيد موجود وحاسس بينا".

وتضمنت الأمسية، عددا من الكلمات التي يقدم من خلالها فنانين ومبدعين شاركوا الراحل أشرف عبد الغفور، أعماله الفنية شهادتهم على رحلة إبداعه، وفقرة موسيقية تقدمها فرقة المركز.

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور

يذكر أن رحل عن عالمنا الفنان أشرف عبد الغفور، يوم 3 ديسمبر الماضى في حادث سيارة، ويعد الفنان الراحل أحد أوائل النجوم الذين اكتسبوا نجوميتهم من خلال شاشة التليفزيون.

وقدم الفنان القدير أشرف عبدالغفور، على مدار مشواره الفني عددا كبيرا من الأفلام والمسلسلات الدرامية وبرع في تجسيد الشخصيات الدينية.

حيث شارك مع بدايات التليفزيون في بطولة مسلسل "القاهرة والناس" أحد أهم مسلسلات التليفزيون والذي استمر عرضه حوالي خمس سنوات.