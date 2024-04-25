صحة الدقهلية تستعرض نتائج مرور فرق التفتيش علي عدد من المستشفيات

عقد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للطب الوقائي اجتماعًا بحضور فريق من إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة، بالقاعة الكبرى بنادى الحوار وذلك لمناقشة واستعراض نتائج مرور ومتابعة فرق وزارة الصحة لعدد من مستشفيات المحافظة بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي بالدقهلية والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية ومديري العموم بمديرية الصحة بالدقهلية وجميع مديري المستشفيات والادارات الصحية ومديري الادارات الفنية بالمديرية.

واستعرض الدكتور قنديل أبرز الملاحظات والنتائج لمرور فرق الوزارة المختلفة على المستشفيات والإدارات والوحدات والمراكز الصحية كما تم مناقشة بعض الحلول المناسبة للسلبيات.وأشاد سيادته بالمستوى العام للقطاع الصحي بالمحافظة، ووجه الشكر لعدد من الإدارات، وقدم دعمه الكامل للفرق الطبية بالمحافظة، مثمنا مجهوداتهم في التعاون لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية المقدمة للمرضى بكافة التخصصات

وأوضح وزير الصحة للطب الوقائي أن وزارة الصحة تقدم كل الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه للمواطنين، مشددا على تسهيل كل الإجراءات للمرضى أثناء تلقيهم للخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية.

ومن جانبه رحب الدكتور شريف مكين بمساعد وزير الصحة للطب الوقائي ومرافقيه على أرض المحافظة مثمنا تلك الزيارة الهامة والدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة.