أرقام مانشستر سيتي وبرايتون ومهمة انتحارية للسماوي

يخرج نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره برايتون، بملعب فالمر، في لقاء مؤجل من الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى نادي مانشستر سيتي لتقليص الفارق إلى نقطة مع المتصدر آرسنال، والذي حقق انتصارا كبيرا على تشيلسي بخماسية نظيفة في لقاء مؤجل من الجولة ذاتها.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 بفارق 4 نقاط عن آرسنال، ونقطة واحدة عن ليفربول والذي سقط أمس أمام إيفرتون بثنائية.

بينما يأتي برايتون في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والجميع ينتظر ماذا سيفعل في مباراته الليلة أمام السيتي، خاصة أن أي تعثر لأبناء بيب جوارديولا ستمنح الفرصة لكتيبة آرسنال، لمواصلة حلم التتويج باللقب الغائب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم

وتلتقون مع مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون

وتشاهدون مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون الليلة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق أحمد البلوشي.

أرقام مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون

ويتفوق مانشستر سيتي على برايتون فى تاريخ مواجهات الفريقين، إذ حقق السيتي الفوز في 29 مباراة، مقابل 5 فوز لبرايتون وحسم التعادل 5 مباريات.

جوارديولا يعلن غياب هالاند عن مباراة برايتون

هالاند

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن إصابة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل 20 هدفًا ليست خطيرة، ومن الممكن أن يعود في مواجهة نوتينجهام فورست يوم الأحد المقبل، وأن الفريق تلقى أنباء سارة بعودة فيل فودين وجون ستونز بعد أن حصلا على الضوء الأخضر بعدما غابا في الفترة الماضية.



وقال جوارديولا: "إيرلينج ليس جاهز لمباراة برايتون، اللاعبان الآخران جاهزان" مضيفا "أعلم أنها ليست إصابة كبيرة، ولكن لن يسمح بالمشاركة في هذه المباراة".



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة برايتون

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جيريمي دوكو - فيل فودين - جاك جريليش



مباراة الجولة الأولى بين مانشستر سيتي وبرايتون

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا صعبا على برايتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد"، مساء السبت 21 أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

افتتح جوليان ألفاريز التسجيل للسيتي في الدقيقة 7، قبل أن يسجل إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني سجل أنسو فاتي هدف برايتون الأول في الدقيقة 74.