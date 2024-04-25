حملة مكبرة تتمكن من رفع 15 طن مخلفات بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، اليوم الخميس، برئاسة عبداللاه الخبي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وسامح عثمان، رئيس قرية أبو مناع غرب، حملة مكبرة استهدفت رفع أعمال النظافة والتجميل، وذلك حفاظًا على الوجهة الحضارية للقرية وخلق جو بيئى نظيف، ورفع جميع المخلفات.

وأشار سامح عثمان إلى أن حملات، اليوم الخميس، أسفرت على رفع ما يقارب رفع 15 طن قمامة وأتربة، ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بأنحاء الوحدة القروية كافة ورفع نواتج ومخلفات بالطريق، حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى للقرية والمدينة.

كما شدد الخبير على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الوحدات القروية التابعة لمدينة دشنا، مشيرًا أن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظًا على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

وعلى صعيد آخر، شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي فعاليات الملتقى الفني الحادي والعشرين لشباب الجامعات، بحضور الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي نظمته جامعة جنوب الوادي في الفترة من 20 - 24 أبريل 2024 تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ورحب الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة بضيوف الملتقى الفني المشاركين في ملتقى هذا العام، كما وجه التحية للحضور من الاشقاء الفلسطينيين المرافقين لذويهم الذين يتلقون العلاج وتقديم الخدمات الطبية بمستشفيات جامعة جنوب الوادي، متمنيًا لهم سرعة الشفاء والعودة سالمين الى أوطانهم.

وأكد رئيس الجامعة بأن الملتقى الفني فرصة طيبة لعرض الفن الراقي لطلاب الجامعات وتقديم المواهب وصقل مهارات الطلاب وخبراتهم في تنافس رائع، وأيضًا أعادة إحياء التراث الموسيقي وتذوق الفن الراقي.

كما أشار رئيس الجامعة بأن مثل هذه الفعاليات أنما تهدف إلى تحقيق التواصل وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات، وذلك لخلق روح التواصل والتعارف والصداقة فيما بينهم بهدف الحفاظ على هوية الوطن والنهوض به، وقدم الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة الشكر إلى وفود الجامعات المشاركة في ملتقى هذا العام وأشاد بالسلوك المتميز لكل الجامعات والعروض الراقية التى نالت إعجاب الحضور وحث نائب رئيس الجامعة جميع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية كافة المتنوعة التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي، وذلك نظرًا لأهميتها في تشكيل شخصية الطالب.

كما أشاد نائب رئيس الجامعة بجهود العاملين والقائمين على تنظيم الملتقى وأيضًا الجهود المبذولة من اللجان المنظمة حتى يظهر الملتقى الفني في صورة تليق باسم جامعة جنوب الوادي، وتضمن حفل ختام الملتقى الفني عروضًا متنوعة لجامعتى جنوب الوادى وعين شمس، التي حظيت بإعجاب واستحسان الجماهير.

شهد فعاليات الختام الدكتورأشرف موسى، المشرف العام على الملتقى، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وحشد طلابي كبير من مختلف كليات الجامعة.