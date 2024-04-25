وزارة العمل تستكمل تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أكدت وزارة العمل استكمال عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة بمحافظة الوادي الجديد، التي قام بها مكتب عمل الخارجة والسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبرى، خصوصًا مشروعات حياة كريمة، وفي القرى الأكثر احتياجًا، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، واجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

وقالت وزارة العمل، إن تلك العمليات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

وقال أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، إن المكاتب التابعة لها قامت بحصر العمالة غير المنتظمة بمدينة الخارجة فى (مجمع المصالح الحكومية المميكن ، ومنشآت أخرى)، تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها المديرية للمسجلين بقاعدة بياناتها، ولفت إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى المشروعات القومية كافة داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى، نائب المحافظ.