سيناء تحقق طفرة لم تشهدها على مر التاريخ

٤٦٠ مشروعاً للتنمية بينها ٢٥ مشروعاً ضخماً للطرق والكبارى، و٣٠ مشروعاً فى الإسكان و٤٨ مشروعاً فى الزراعة والمياه والصرف بسيناء

كشف تقرير معلوماتى «إنفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بعدد ١٥ إنفوجراف للتنمية والحرب فى سيناء عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعاً لخدمة كل مجالات التنمية فى شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن، تضمنت التقارير تنفيذ القوات المسلحة 25 مشروعًا ضخمًا من مشروعات قطاع الطرق فى شبه جزيرة سيناء، ومن المُخطط تنفيذ 7 مشروعات كبرى فى الفترة المقبلة، كما تضمنت تنفيذ 30 مشروعًا فى قطاع الإسكان بسيناء منذ 2014، وأشارت تقارير إنفوجراف تنفيذ القوات المسلحة 21 تجمعًا تنمويًا فى سيناء منذ 2014، كما نفذت القوات المسلحة 31 مشروعًا فى الرعاية الصحية بسيناء منذ 2014، كما قامت القوات المسلحة بتنفيذ 4 مشروعات صناعية فى شبه جزيرة سيناء، كما تضمنت تقارير «إنفوجراف» تنفيذ القوات المسلحة 48 مشروعًا فى الزراعة والمياه والصرف بسيناء منذ 2014، وتضمنت أيضاً تنفيذ 55 مشروعًا فى المنشآت التعليمية بسيناء و8 بالكهرباء.

كما تم تنفيذ 62 مشروعًا قوميًا كبيرا فى سيناء، كما تضمنت «إنفوجراف» 9 مراحل لاسترداد شبه جزيرة سيناء كاملة: من الحرب للسلام.