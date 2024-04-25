وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودعم الشباب بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومستجدات قانون العمل، بالشركة العربية للمستحضرات الطبية (ارابكو ميد) بالعبور، وذلك بحضور 60 من ممثلي عدد 6 منشآت من القطاع الخاص، من ممثلى الشركات والعمال والشباب، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، برئاسة هبة أحمد.

وتناولت الندوة أهمية الحفاظ على أبناء الوطن الذي يفتح ذراعيه لكل أبنائه بفرص عمل حقيقية وفرص استثمار ذوي الطموح في كافة المجالات وتقديم الدعم لهم والوقوف بجانبهم ، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى خدمة الشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها فى كافة الملفات من التشغيل وتوفير فرص العمل بمنشآت القطاع الخاص ، والتدريب المهنى المجاني على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ، والتفتيش الميداني على تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقالت ايمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتقديم كافة سبل الدعم لهم من فرص عمل حقيقية ولائقة وكذلك دورات تدريبية مجانية على المهن التي يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ، وتكثيف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على الشباب والمجتمع.

وأضافت مدير المديرية أنه جرى خلال الندوة عرض فرص العمل المتاحة، وأبواب ومجالات ودراسات جدوى وتسهيلات كثيرة لتساعد الشباب وتساهم فى الحد من هذه الظاهرة، وكذلك تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الشباب خلال هجرتهم غير الشرعية، والتأكيد على بناء الجسور للتواصل لتوفير فرص العمل لتساهم فى خفض معدلات البطالة والحد من هذه الظاهرة، كما استعرضت خلال الندوة خطط وزارة العمل للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى العالمي من حيث إطلاق مهني 2030 لتنمية المهارات، وافتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة مع طرح مجهودات الوزارة في هذا الملف، بحضور الدكتور تامر الشهابى العضو المنتدب بالشركة، والدكتور حسام بسيونى عضو مجلس الإدارة ومدير الإنتاج بالشركة، وأحمد الجنيدى المدير الإدارى، واسراء الشهابى مدير الموارد البشرية، وسيد أحمد مدير مكتب تفتيش العمل بالعبور، ود. محمد عرفة مدير إدارة الخدمات العمالية، وعبدالخالق السيد بإدارة الخدمات العمالية بالمديرية.