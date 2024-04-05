2070 وظيفة للشباب وإجازة عيد الفطر.. حصاد وزارة العمل في أسبوع

أعلنت وزارة العمل خلال الأسبوع الأخير، عدد من القرارات أهمها إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص، بالإضافة لفرص عمل جديدة للشباب في عدد من المحافظات برواتب جيدة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير نشاط وزارة العمل بالأسبوع الأخير.

إجازة عيد الفطر

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، إجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل، حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024 من رصيد الأجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص.

مشروع مهني 2030

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن تسجيل 820 مركز تدريب مهني خاص حتى الآن بياناتها على المنصة الإلكترونية لمشروع "مهني 2030"، https://mehany.manpower.gov.eg/، والذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي تستهدف من خلاله تدريب مليون مُتدرب كل عام، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، واستهداف العمل مع كافة مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية ،وتسهيل إجراءات تقنين أوضاعها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية مهارات الشباب وربط التدريب بإحتياجات سوق العمل.

ملف العمل في 10 سنوات

أصدرت وزارة العمل، هذا الأسبوع ، تقريرًا عن أبرز ملفات العمل التي حظيت باهتمام وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال 10 سنوات "2014-2024"، وجاءت المُؤشرات إيجابية رغم التحديات العالمية، وكانت تلك التوجيهات الرئاسية خارطة طريق في ملف العمل المحلي والدولي.

تراجع نسبة البطالة

وتراجعت البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9 % الآن، بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات، كما استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل بعد تسجيلها رسميًا لدوى وزارة العمل، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك 28 ألف و 298 عامل غير مُنتظم يعملون في مدينة العلمين الجديد، و65 ألف و261 عامل في العاصمة الإدارية الجديدة.

الأجور

وفي نفس السياق كانت ولا زالت التوجيهات الرئاسية بزيادة الأجور للعاملين بالدولة لمواجهة التحديات التي أصابت العالم أجمع، كما أن هناك توجيهات أيضا بالانعقاد المستمر للمجلس القومي للأجور للنظر في زيادات مستمرة لعمال القطاع الخاص.

ففي فبراير الماضي وجه الرئيس السيسي، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50 في المائة، إلى نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وعدّ السيسي، هذا القرار ضمن عدة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه بـ«أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية».

وبحسب معلومات رسمية هناك زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه فى العام المالى الجديد لاستيعاب الحزمة الأخيرة مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالي، ويشار هنا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 6 سنوات من 1200 جنيه فى 2018 إلى 6000 جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024.

فُرص عمل

أصدرت وزارة العمل هذا الأسبوع، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

وقالت وزارة العمل، إنها تلقت طلبات من 39 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 2070 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر أبريل 2024، الجاري عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وقالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تعلن اليوم الأحد عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 12 محافظة، هي: القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والغربية ، والقليوبية ،والمنيا ، وأسيوط ، والأسكندرية ، والبحيرة ، وسوهاج ، والوادي الجديد ، والمنوفية ، وأسوان.

و في تخصصات: فنى تمريض ، وأخصائى تركيبات دوائية ، وأخصائي it ، وفنى سلامة وصحة مهنية ، وأخصائى معالجة مياة ، و رئيس مجموعة ، ومدير فرع ، وعضو فريق ، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج ،وسكرتارية ، وتلى سيلز ، ومهندس مكافحة حشرات شعبة عامة ، وأعمال إدارية ، ومندوب تسويق وبيع ، وأمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وموظف استقبال ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.