ريهام عبدالغفور لوالدها: شكرا على كل الحب الذي أعطيته لي

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفل تكريم اسم الراحل أشرف عبد الغفور تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وقالت الفنانة ريهام عبدالغفور، خلال فيلم تسجيلي قدم على هامش حفل تكريم والدها: "شكرا على كل الحب الذي أعطيته لي، وتشجيعك المستمر لي، أحبك جدا".

و استلمت " عبدالغفور" درع تكريم والدها الفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك في حضور أسرتها التي تظهر لأول مرة، إلى جانب حضور كوكبة من الفنانين والفنانات.

وخلال التكريم، روت الفنانة أحد المواقف مع والدها الراحل، حيث عاتبته عدما علمت من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بتكريمه العام الماضي، في المهرجان القومي للمسرح المصري، دون علمها وحضورها هذا التكريم، إلا أنها وعدته - حينها - أنها ستكون حاضرة في تكريمه القادم؛ وقالت: "ها أنا أحضر اليوم بالفعل في تكريمه وأشعر بوجوده حاضرا معانا الآن، مرتسما بابتسامته الطيبة المعتادة".

وحضر الحفل العديد من الفنانين، منهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، المخرج خالد جلال، والفنان محمد أبو داود، إيهاب فهمي، وسميرة عبد العزيز، لطفي لبيب، الأب بطرس دنيال، الفنان محمد رياض، الفنان أيمن الشيوي، الفنان أحمد سلامة، الفنان أيمن عزب، والفنان محمد صلاح آدم، والفنانة عزة لبيب، والفنانة آمال رمزي.

وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي تحت عنوان "شكرا أشرف عبد الغفور" من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، واستعرض الفيلم شهادات لنجوم الفن مثل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، والفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنانة سوسن بدر، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج محمد فاضل، والفنانة حنان مطاوع، والفنان إيهاب فهمي، والفنان نبيل الحلفاوي وتحدث كلاً منهما عن ذكرياته مع الراحل أشرف عبد الغفور وأهم المواقف التي جمعتهم سويا.