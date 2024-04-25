وزارة العمل توعي بمجال السلامة والصحة المهنية في "كيما" بأسوان

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان، ندوة توعوية للعاملين بالشركة المصرية للصناعات الكيماوية كيما، وذلك بالقاعة التدريبية بالشركة، بحضور مسؤولي السلامة بالشركة وعدد من العاملين، فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

و تناولت الندوة التغيرات المناخية وتأثيرها على العاملين فى بيئة العمل وكذلك الحرائق وأنواعها وكيفية التعامل معها وخطة الطوارئ والأخلاق والمخاطر الكيميائية والميكانيكية، كما تطرق الحديث عن كيفية التخلص الآمن من المخلفات والتخزين الجيد والآمن للمواد المستخدمة في عناصر الإنتاج، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وفى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة داخل المحافظة للحفاظ على العنصر البشري والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل بأنواعها. وقال فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، إن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئة العمل، وزيادة الانتاجية وتشجيع الاستثمار، داخل مختلف قطاعات العمل بالمحافظات.

وأضاف مدير المديرية، أن تلك الندوات تأتي تحت رعاية وزير العمل واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وحاضر فى الندوة المهندس فارس عبدالعزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان، والمهندس طه فتحى مفتش المكتب، كما تقدم المشاركين بالشكر والتقدير للوزير العمل والمحافظ على مثل هذه الندوات التى يحتاج إليها العاملين، والقائمين على الندوة آملين تكرار هذه الندوات لزيادة المعرفة لديهم عن أهمية السلامة والتي تسعى للحفاظ على الثروة البشرية والممتلكات.

وفي سياق آخر، قالت وزارة العمل، إن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل، قامت بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة السويس، بتنظيم فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع السويس، برعاية شركة النصر للبترول، وبحضور ممثلي أكثر من 30 شركة، وأكثر من 100 عامل من العاملين بالشركات والمصانع العاملة فى أنشطة وقطاعات مختلفة بالمحافظة ، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أ.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس، يأتى ذلك فى ظل الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية.