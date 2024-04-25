مسؤول بيلاروسي: الغرب يكثف الاستطلاع الجوي بالقرب من الحدود الروسية – البيلاروسية

قال النائب الأول لسكرتير مجلس الأمن البيلاروسي بافيل مورافيكو، إن الغرب زاد من عمليات الاستطلاع الجوي بالقرب من حدود روسيا وبيلاروسيا بمقدار عشرة أضعاف تقريبا في السنوات الأخيرة.

وأضاف مورافيكو، خلال اجتماع الأمن الدولي في سان بطرسبرج: حتى عام 2021، حلقت طائرتان إلى أربع طائرات تجسس أسبوعيا في المجال الجوي لدول البلطيق وبولندا، وحلقت طائرات استطلاع فوق أراضينا، وقطعت مسافة 600-700 كيلومتر داخل روسيا، وأحيانا تصل إلى 1200 كيلومتر.. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع المسئول البيلاروسي تم تكثيف الآن أنشطة الاستطلاع ضد روسيا وبيلاروسيا.. اليوم، تحلق ما بين 20 إلى 30 طائرة استطلاع في المجال الجوي لدول البلطيق وبولندا أسبوعيا، ويعتمد ذلك على الظروف الجوية وعوامل أخرى.. بالإضافة إلى ذلك، تشارك طائرات استطلاع استراتيجية من البر الرئيسي للولايات المتحدة في مثل هذا الاستطلاع.

غدا.. لافروف يجري محادثات في موسكو مع نظيرته البوليفية

يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا الجمعة محادثات مع نظيرته البوليفية سيليندا سوسا لوندا في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في بيان اليوم الخميس "إن الوزيرة البوليفية تزور روسيا يومي 26 و27 أبريل الجاري، وسيلتقي بها الوزير لافروف غدا لإجراء محادثات ثنائية".

وأضافت زاخاروفا أنه من المقرر أن يبحث الوزيران آفاق تطوير العلاقات الثنائية والحوار السياسي وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات وتحسين القاعدة القانونية التعاقدية.. مشيرة إلى أنه من المقرر إيلاء اهتمام خاص لمناقشة إمكانيات زيادة التعاون الثنائي على الساحة الدولية".

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 462 ألفا و980 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 462 ألفا و980 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعدما رصد مقتل 1040 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و255 دبابة و13 ألفا و942 من المركبات المدرعة و11 ألفا و836 من النظم المدفعية و1049 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و772 من أنظمة الدفاع الجوي و325 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1946 من المعدات الخاصة و9 آلاف و449 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و15 ألفا و949 من المركبات وخزانات الوقود.