إستمرار أعمال توريد القمح بمراكز ومدن الغربية

اطمأن الدكتور طارق رحمي خلال جولاته اليومية علي إستمرار عملية تسليم الأقماح في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح مؤكدًا علي تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية ، عملية تسليم الأقماح، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالمحلة، منها شونة الفاخر بمحلة أبو علي بسعة تخزينية تصل إلى 9600 طن حيث اطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.