تعطل باخرة سياحية بأسوان وإخلائها من الركاب

تعرضت باخرة سياحية "فندق عائم" لعطل فنى مفاجئ أثناء رحلتها السياحية ما بين محافظتى الأقصر وأسوان بنطاق الأخيرة، مما دفع المسئولون إلى إجلاء الركاب السائحين على متنها وتوفير وسيلة نقل بديلة لهم.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتعرض باخرة سياحية لعطل فنى مفاجئ أثناء رحلتها قادمة من الأقصر وفى طريقها إلى مدينة أسوان، وتوقفت عن العمل بالقرب من منطقة الرمادى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

تدخلت أجهزة المسطحات المائية والمسئولين عن الأزمات والطوارئ بأسوان، وتم إجلاء الركاب والسائحين وطاقم المركب، بعد توفير وسيلة انتقال بديلة للأجانب لاستكمال رحلتهم السياحية بالمعالم السياحية والأثرية بأسوان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.