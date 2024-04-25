دون خسائر في الأرواح.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى

سارع رجال الحماية المدنية بمحافظة المنيا ، بالدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف ، في محاولة للسيطرة على حريق مروع بمخزن أدوات كهربائية وسط مدينة ملوي جنوب المنيا ، حيث تم السيطرة على الحريق وعدم إنتشاره للعمارات المجاورة ، بعدما تم فصل التيار الكهربي وإخلاء المنطقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وفى تحرك سريع، كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبوزيد بالمتابعة الميدانية، لحادث نشوب حريق في مخزن للأجهزة الكهربائية بإحدى الوحدات السكنية بمدينة ملوي جنوب المنيا ، رافقه خلالها اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى ، حيث انتقلت على الفور إلى مكان الحريق كافة الجهات المعنية ، ( مديرية الأمن ، الحماية المدنية ، الوحدة المحلية لمركز ملوى ، مديرية الصحة ، مرفق الإسعاف ) .

وتم الدفع بعدد ٥ سيارات إطفاء وسيارتي شفط وسحب من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وسيارتى اسعاف ، وتمت السيطرة بالكامل على الحريق دون خسائر فى الأرواح ، وتم نقل أحد المارة و يدعى س . مصطفى ٢٢ عاماً لمستشفى ملوى التخصصي لتلقى العلاج ، عقب إصابته باختناق جراء الحريق ، وانحصرت الخسائر في محتويات المخزن من الأجهزة الكهربائية.

وكانت غرفة عمليات ديوان عام محافظة المنيا ، قد تلقت إخطاراً يفيد بنشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية ، على مساحة ٢٢٠ م٢ بشارع المعهد الديني خلف إستاد بمدينة ملوي الرياضي، جنوب محافظة المنيا ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، وكانت قوات الحماية المدنية بالمنيا ، قد سيطرت على حريق نشب بعصارة قصب ، بقرية قلندول إحدى قرى مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، إثر ماس كهربائي ، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بعصارة قصب في قرية قلندول بمركز ملوي جنوب المنيا.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الواقعة ، افادت التحريات الاولية ان حريق نشب بعصارة قصب ، وتم إخماد الحريق، ومنع دون امتداده إلي المناطق المجاورة ، دون خسائر بشرية.. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.