قوص تعقد إجتماعًا لمتابعة الإستعداد لإمتحانات نهاية العام الدراسي

ترأس الدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للوحدة، والذى عقد بقاعة اجتماعات الوحدة، لمناقشة عدد من الملفات، وذلك في حضور العديد من القيادات التنفيذية بالمدينة ومديري الادارات بالوحدة ٠

وأكد الشعيني خلال الاجتماع، على ضرورة انهاء كافة الاستعدادات الخاصة بإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني سواء كانت للصفوف النقل او الشهادة الاعدادية، وذلك بجميع مدارس المدينة، والمقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل، مؤكدا علي ضرورة جاهزية جميع المدارس قبل انطلاق ماراثون الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسير أعمال الامتحانات بشكل يوفر أجواء مناسبة للطلاب.

كما وجه رئيس المركز مسئولي الشركات الخدمية كمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بضرورة الاعلان المسبق عن فصل او قطع تلك الخدمات قبل البدء في تنفيذ اعمال الصيانة الدورية وفي الاوقات غير الطارئة حتي يتسني للمواطنين من تدبير احتياجاتهم وشئونهم اليومية.

وفي سياق منفصل ناقش رئيس المركز الدكتور قدري الشعيني مدير الادارة الهندسية بالوحدة في ملف المتغيرات المكانية موجها بضرورة نهو جميع الحالات المتراكمة وعمل معاينات لها، مشددا علي ضرورة جاهزية الادارة للتعامل مع ملف المصالحات علي مخالفات البناء خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به وبدد العمل بها خلال الفترة القادمة.

وعلى صعيدا اخر، صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية مارس تم تمويل عدد 3288 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بإجمالي مبلغ 88 مليون و198ألف و587جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف الداودي، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 27 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 43 مليون و453 ألف و202 جنيه ، وفرت 446 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 1653 مشروعا بتمويل قدره 44 مليون و745 ألاف و385جنيه، وفرت 2842 فرصة عمل، مشيرا إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه الدولة اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين .