الخميس 25 أبريل 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر متر التصالح على مخالفات البناء.. وفقًا للقانون الجديد

مخالفات البناء
مخالفات البناء

سعر متر التصالح على مخالفات البناء.. مع اقتراب استقبال الوحدات المحلية لطلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، تشهد محركات البحث "جوجل" بحثًا مكثفًا من قبل المواطنين عن أسعار متر التصالح والأسعار المختلفة بغية التمكن من تقنين أوضاعهم بداية من الأحد 5 مايو 2024.

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قانون التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يتاح سداد رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح نقدًا أو غير نقدي وفقا لنص المادة رقم 5 من القانون، على أن يتم تحديد مقابل التصالح على المباني المخالفة في مخالفات البناء حسب قيمة سعر المتر لكل منطقة.

 مقابل التصالح في مخالفات البناء

ولا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 5000 جنيه، على أن يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة على طلب التصالح على مخالفات البناء، كما يحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه.

أسعار التصالح في مخالفات البناء 2024

-  بلغ سعر المساحات حتى 250 مترًا مربعًا في المدن 500 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.

- بلغ سعر المساحات التي تصل لـ 500 متر مربع في المدن: 1000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 250 جنيهًا.

- بلغ سعر لمساحات التي تزيد على 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه، وفي القرى وتوابعها: 1000 جنيه.

- بلغ سعر المساحات التي تزيد على 1000 متر مربع وتصل لـ 2000 متر في المدن 3000 جنيه، أما في القرى وتوابعها 2000 جنيه.

- بلغ سعر المساحات التي تزيد على 2000 متر مربع وتصل لـ 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه

- أما في القرى وتوابعها 3500 جنيه، وعن المساحات التي تزيد على 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.

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