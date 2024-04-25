يمنى عياد تكشف كواليس تأهلها لأولمبياد باريس 2024 كأول ملاكمة مصرية في التاريخ

كشفت يمنى عياد كواليس تأهلها لأولمبياد باريس 2024 كأول ملاكمة مصرية في التاريخ، بعد حصولها على الميدالية الذهبية في منافسات بطولة كأس نيلسون مانديلا.

وقالت «عياد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، إنها كانت تمارس رياضة الكاراتيه وحصلت على الحزام الأسود، ثم مارست الكونج فو، وبعد ذلك اتجهت إلى لعبة مواي تاي وحصلت على المركز الأول على مستوى أفريقيا.

لعبة الملاكمة

وأضافت: «بعد ذلك، عرض عليّ مدربي الاتجاه إلى لعبة الملاكمة لأني ألعب بيدي أفضل من قدمي، وفي العام الأول لعبت بطولة الشابات بمحافظة الإسكندرية وحصلت على المركز الأول، وفي العام التالي مباشرة لعبت بطولة الشابات بنادي الترسانة الرياضي وحصلت على المركز الأول، ثم لعبت في الدرجة الأولى وحصلت على المركز الأول 4 مرات رغم صغر سني مقارنة بالمشاركات الأخريات».

بطولة البحر المتوسط

وتابعت: «ثم شاركت في بطولة البحر المتوسط، ولأول مرة، حصلت على الميدالية البرونزية»، لافتةً إلى أنها حصلت على المركز الثالث في دورة الألعاب الأفريقية، ثم شاركت في بطولة كأس نيلسون وحصلت على المركز الثالث، وبعد ذلك حصلت على المركز الأول في البطولة ذاتها.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، تقدم سابقًا بالتهنئة للاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور عبدالعزيز غنيم بعد تأهل يمنى عياد لاعبة منتخب مصر للملاكمة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لأول مرة في تاريخ مصر تأهل لاعبة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية في الملاكمة.

ونجحت يمنى عياد في التأهل لنهائي بطولة أفريقيا للملاكمة المقامة في داكار بالسنغال حاليا بعد الفوز على ملاكمة الجزائر فاطمة عبدالقادر بالنقاط 3-1فى مباراه نصف نهائى وزن 54 كجم لتتأهل لنهائي بطولة أفريقيا.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن التهنئة للاعبه والجهاز الفني مع خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الدولية.