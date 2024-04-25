الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل حالة الطقس من الخميس حتى الثلاثاء المقبل

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

تفاصيل حالة الطقس.. تشهد البلاد موجة حارة حيث سجلت القاهرة الكبرى أمس٤٠ درجة مئوية فى الظل، وهي المرة الأولى خلال ربيع ٢٠٢٤ تسجل القاهرة الكبرى تلك الدرجات هذا العام، وفي السياق أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 25 أبريل 2024، حتى الثلاثاء المقبل.

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ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لمزارعي البطاطس ومحاصيل خضرية التكاثر

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الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

طقس شديد الحرارة 

وكشفت الأرصاد، أنه يسود اليوم الخميس 25 أبريل 2024، طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع وجود أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

 درجات الحرارة

وأكدت الأرصاد أنه اعتبارًا من الجمعة 26 أبريل 22024، هناك انخفضًا في درجات الحرارة من 4 إلى 6 درجات على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح وسقوم أمطار وفقًا للتالي: 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس العظمى والصغرى.

القاهرة 36 - 20

بورسعيد 33 - 20

حلايب 30 - 26

شرم الشيخ 36 25

السويس 34 20

الإسماعيلية 39 21

العريش 39 22

الإسكندرية 24 - 16

شرم الشيخ 36 - 25

مطروح 22 -15

أسوان 43 - 27

 

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