6 جامعات من الجيل الرابع .. إنجازات منظومة التعليم العالي في سيناء

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرًا تلفزيونيًا، يرصد إنجازات منظومة التعليم العالي في سيناء، وجاء فيها إنشاء 6 جامعات من الجيل الرابع بتخصصات علمية حديثة، وضخ استثمارات بجامعات شمال وجنوب سيناء بقيمة 23 مليار جنيه.

كما تناول التقرير إنجاز 37 مشروعًا لتطوير منظومة التعليم العالي في سيناء وإنشاء جامعة الملك سلمان الدولية بتكلفة 10.5 مليار جنيه وتنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة 1.7 مليار جنيه، إضافة إلى إنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية بتكلفة 4 مليارات جنيه.

وتضمن التقرير على قناة إكسترا نيوز، إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية بتكلفة 5 مليارات جنيه، وإنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بتكلفة 645.7 مليون جنيه.