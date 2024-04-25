الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كلب آلي أمريكي مزود بقاذف لهب مقابل 10 آلاف دولار

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت شركة Throwflame، مقرها أوهايو، أن أي أمريكي تقريبًا يمكن أن يمتلك الآن كلبًا آليًا مزودًا بقاذف لهب مقابل 10 آلاف دولار.

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ويصل عمر بطارية الروبوت المسمى "Thermonator" إلى ساعة واحدة، ويبلغ مدى قاذف اللهب ARC نحو 10 أمتار، وفقا للمواصفات الصادرة عن الشركة.
وفي بيان صحفي صدر أول أمس الثلاثاء ، قالت الشركة: "إن Thermonator هو أول كلب آلي يستخدم قاذف اللهب على الإطلاق".
ويبدو أن Thermonator يعتمد على Unitree Go1، وهو نسخة أصغر وأخف وزنا من الكلب الآلي الشهير "Spot" من شركة Boston Dynamics.

كلب آلي مزود بقاذف لهب 


وأوضحت Throwflame أن قاذفات اللهب "غير خاضعة للتنظيم الفيدرالي ولا تعتبر حتى سلاحا ناريا من قبل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية".

 

ولايتان لديهما قيود على قاذفات اللهب

 

وتابعت: "هناك ولايتان فقط لديهما قيود على قاذفات اللهب: ولاية كاليفورنيا تطلب الحصول على تصريح، في حين حظرتها ولاية ماريلاند تماما".

وكشفت الشركة أنه ينبغي التأكد من الامتثال للقوانين المحلية.
يُذكر أن Throwflame تعتبر نفسها "أقدم شركة مصنعة لقاذفات اللهب في الولايات المتحدة" وتدعي أن منتجاتها "تم تصنيعها بكل فخر على يد قدامى المحاربين العسكريين".حسب ما نشرت روسيا اليوم.

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