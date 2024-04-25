الخميس 25 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الذهب صباح اليوم الخميس

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر المعدن الأصفر.

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أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بمستهل تعاملات اليوم الخميس

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مصرع طفل غرقاً داخل حمام سباحة بنادى بلانة بأسوان


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيهًا
وصل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر تداولًا في مصر نحو 3130 جنيهًا
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيهًا
وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2326 دولارًا

قرارات البنك المركزي 
في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6 % مرة واحدة على الإيداع والإقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضلًا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي 
ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

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