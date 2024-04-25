سعر الذهب صباح اليوم الخميس

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3577 جنيهًا

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر نحو 3130 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2682 جنيهًا

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 2326 دولارًا

قرارات البنك المركزي

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6 % مرة واحدة على الإيداع والإقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضلًا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.