موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم بالدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفا ثقيلا مساء اليوم الخميس، علي نظيره فريق برايتون، في المباراة التي تجمعهما على ملعب أميكس ستاديوم، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين.



موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم

من المقرر ان تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، مساء اليوم الخميس 25 أبريل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباراة برايتون ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق أحمد البلوشي.



ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 بفارق 4 نقاط عن آرسنال، ونقطة واحدة عن ليفربول والذي سقط أمس أمام إيفرتون بثنائية.

بينما يأتي برايتون في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والجميع ينتظر ماذا سيفعل في مباراته الليلة أمام السيتي، خاصة أن أي تعثر لأبناء بيب جوارديولا ستمنح الفرصة لكتيبة آرسنال، لمواصلة حلم التتويج باللقب الغائب.



جوارديولا يعلن غياب هالاند عن مباراة برايتون



أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن إصابة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي سجل 20 هدفا ليست خطيرة، ومن الممكن أن يعود في مواجهة نوتينجهام فورست يوم الاحد المقبل، وأن الفريق تلقى أنباء سارة بعودة فيل فودين وجون ستونز بعد أن حصلا على الضوء الأخضر بعدما غابا في الفترة الماضية.

وقال جوارديولا:" إيرلينج ليس جاهز لمباراة برايتون، اللاعبان الآخران جاهزان"، مضيفا "أعلم أنها ليست إصابة كبيرة، ولكن لن يسمح بالمشاركة في هذه المباراة".

أرقام مواجهات مانشستر سيتي وبرايتون

ويتفوق مانشستر سيتي على برايتون فى تاريخ مواجهات الفريقين، إذ حقق السيتي الفوز في 29 مباراة، مقابل 5 فوز لبرايتون وحسم التعادل 5 مباريات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة برايتون



من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جيريمي دوكو - فيل فودين - جاك جريليش



مباراة الجولة الأولى بين مانشستر سيتي وبرايتون

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا صعبا على برايتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد"، مساء السبت 21 أكتوبر 2023، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

افتتح جوليان ألفاريز التسجيل للسيتي في الدقيقة 7، قبل أن يسجل إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني سجل أنسو فاتي هدف برايتون الأول في الدقيقة 74.