ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية والأسواق لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بدائرة بندر الفيوم أول.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز وإدارة تموين بندر الفيوم أول، والجهات المعنية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط 200 كيلو دقيق مدعم بمخبز سياحي في الفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية بنطاق إدارة تموين بندر الفيوم أول، وتمكنت الحملة من ضبط عدد 46 كيلو من اللحوم وأسماك الرنجة تبدو عليها علامات الفساد وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط عدد 4 شكائر دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 200 كيلو دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية، وذلك بأحد المخابز السياحية، كما قامت الحملة بتحرير عدد من المحاضر والتقارير ضد المخابز السياحية والبلدية المخالفة بمدينة الفيوم.

وفي نفس السياق قامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز السياحية بنطاق الإدارة التموينية وقامت بضبط عدد من المخالفات، ومنها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وكذلك لعدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي للمواطنين.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.