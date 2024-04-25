"حزب الله" ينفذ 5 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته النوعية التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية يوم الأربعاء 24 أبريل 2024، وفق روسيا اليوم.





وأوضح الإعلام الحربي لـ "حزب الله" في بيان: "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 24-04-2024، وفقا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 16:40 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 07:54 استهداف مستعمرة شوميرا، بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة، بعشرات صواريخ ‌‏الكاتيوشا، وذلك في إطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديدا المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين.

2- الساعة 10:05 استهداف موقع الراهب بالقذائف ‏المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 10:25 استهداف مبنى يتواجد فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل ‌‏وجريح، وذلك في إطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديدا المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين.

4- الساعة 13:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش نطوعا بالأسلحة المناسبة ‌‏وإصابته إصابة مباشرة، وذلك في إطار الرد ‌‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وتحديدا المجزرة ‌‏المروعة في حانين وسقوط شهداء وجرحى مدنيين".

هذا وعرض "حزب الله" مشاهد من عملية استهدافه دبابة ميركافا في موقع المطلة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قاذفة صواريخ في بلدة طير حرفا بجنوب لبنان بعد وقت قصير من استخدامها في هجوم على مستوطنة شوميرا الشمالية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.



