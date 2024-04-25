 "الهجرة غير الشرعية".. ضمن نقاشات مركز النيل للإعلام بالفيوم 

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك بمدرسة الفيوم الثانوية الزراعية بحضور مدير التعليم الزراعى بمديرية التربية والتعليم ومدير المدرسة ،ووكلاء المدرسة وعدد من المعلمين بمشاركة عدد كبير من الطلاب.

يأتي هذا فى إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات.

وحاضر خلال الندوة الدكتور عمرو فاروق مدير وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية بمديرية القوى العاملة بالفيوم وأدار فعاليتها فريق مركز النيل برئاسة محمد هاشم مدير المركز وحنان حمدى مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام.

تناولت الندوة التعريف بمفهوم الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها وطرق المواجهة، حيث أشار دكتور عمرو فاروق إلى أن مفهوم الهجرة هى عملية انتقال الفرد من مكان لآخر بقصد طلب الرزق أو لتحقيق أهداف معينة، داخل الدولة وتشير أيضاً إلى انتقال الفرد إلى دولة جديدة لا يكون مواطناً رسمياً فيها ولكن يعيش في هذه الدولة الجديدة بصفة دائمة، مشيرا إلى أن الهجرة قد تكون بصورة شرعية أو قانونية وقد تكون بصورة غير الشرعية، وهذه من القضايا التي تؤثر على الدول النامية والمتقدمة والتي لها العديد من الأبعاد والأسباب، وأنه طبقًا للدراسات فإن مصر تعتبر من الدول المستقبلة لأعداد كبيرة من المهاجرين من جنسيات متنوعة، بالإضافة أنها تعتبر من الدول المعروف عنها بدول الممر، كما أنها أيضا من الدول المصدرة للهجرة.

واضاف أن الدولة بدأت تتخذ اجراءات للحد من هذه الهجرة وذلك مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016، ولذلك تقوم الدولة ببذل الجهود لمعالجة أسباب الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك عن طريق المبادرات الرئاسية وتتفيذ الخطط التنموية الشاملة والواسعة النطاق.

وأوضح "فاروق" أسباب الهجرة غير الشرعية، والتي تنتشر بقوة في دول العالم الثالث، والتي تشمل أسباب اجتماعية وسياسة واقتصادية، ونقص فرص العمل والحلم بتحقيق الثراء السريع، وعن مخاطر الهجرة غير الشرعية بداية من الأساليب المستخدمة في الهجرة مثل القوارب المتهالكة والتي قد تؤدي إلى الموت في عرض البحر أو التعرض للسجن أو الترحيل أو العمل في الأعمال الدونية والتعرض للتمييز العلني وغير العلني، وكذلك قد يتعرض المهاجرين من الشباب إلى الانزلاق للعمل في أعمال إجرامية أو تلك المرتبطة بالإتجار في البشر مثل السلاح أو المخدرات أو غيرها من الأعمال المنافية للأخلاق.

وحذر كذلك من الانسياق أمام اي دعوات لهذا النوع من الهجرة وخاصة أن الذين خاضوها من قبل شعروا بالندم الشديد وتملكتهم رغبة عارمة في عدم خوضها منذ البداية، وكذلك على الشباب أن يفكر مليًّا قبل أن يخوض هذه التجربة المحفوفة بكل أنواع المخاطر، مؤكدا على أهمية الوعي والتشديد على دور المؤسسات والإعلام في بناء الوعي.

طرق مشروعة للهجرة أو السفر للخارج عن طريق وزارة القوى العاملة

كما استعرض مع الطلاب الطرق المشروعة للهجرة أو السفر للخارج سواء عن طريق وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل بالمحافظات التى تتيح فرص العمل بالخارج بصورة رسمية من خلال عقود عمل موثقة أو عن طريق مكاتب السفر المرخصة وتخصع للرقابة من الدولة، كما تحدث عن البدائل الأخرى لمكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة للشباب والتى يقوم بها جهاز تنمية المشروعات

ودعا الطلاب لضرورة العمل على اكتساب المهارات والتدريب على بعض الحرف والمهن التى يحتاجها سوق العمل المحلي. وعرض نموذج لشاب بدأ بمشروع صغير وأصبح من رجال الأعمال ويعتبر نموذج لكل شاب لديه فكر أو مقترح لمشروع.