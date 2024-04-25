قنصل فرنسا ومحافظ الإسكندرية يؤكدان عمق العلاقات بين البلدان

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، في حفل استقبال القنصلية الفرنسية بمناسبة تولي السفيرة لينا بلان مهام عملها كقنصل عام فرنسا بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور لفيف من القناصل، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و رجال الأعمال، ورؤساء المراكز الثقافية.

وقدم اللواء محمد الشريف، التهنئة للسفيرة بمناسبة توليها مهام عملها، متمنيًا لها التوفيق الدائم.

وأشاد بالعلاقات القوية التي تربط بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، وخاصة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى عهد لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حرصت على تنمية هذه العلاقات على مختلف الأصعدة.

وأكد المحافظ، حرصه الدائم على تعزيز التعاون والحوار المتبادل لدعم العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء المصالح والتحديات المشتركة بين البلدين

ووصفت قنصل عام فرنسا الجديد بالإسكندرية "لينا بلان"، العلاقات بين مصر وفرنسا بـ "المحورية والتاريخية"، مؤكدة قوة ومتانة التعاون الاستراتيجى الذى يربط بين الدولتين، على مر العصور.

أضافت أن العلاقات بين مصر وفرنسا تتمثل فى التعاون المحورى والاستراتيجى الممتد والتشابه فى وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية المهمة.

وأكدت أن مصر دولة محورية فى العالم العربى والمنطقة، وتلعب دورا مهما ومؤثرا فى القضايا والتحديات الإقليمية.

وأشادت بالمشروعات التى تنفذها مصر فى مجال حماية وتطوير المواقع الأثرية، ووصفت تلك المشروعات بـ "الإنجاز الملحوظ والرائع".

وأكدت أن مصر تمتلك حضارة وآثارا وتراثا فريدا ومميزا، مضيفة أنها تعشق "القاهرة الإسلامية وخان الخليلي"، وتعتبرهما من المعالم الفريدة.

كما أشادت قنصل عام فرنسا، بمكانة مدينة الإسكندرية، والتى تمثل موقعا فريدا يحتضن العديد من الثقافات المختلفة؛ فهى تمثل محورا حضاريا وثقافيا فريدا عالميا.

الجدير بالذكر ان قنصل عام فرنسا لينا بلان كانت تعيش مع والدها الدبلوماسى الفرنسى السابق فى مصرودرست فى مدينة الإسكندرية؛ حيث كان والدها قنصل لفرنسا فى "الثغر"، وقد ارتبطت بتلك المدينة "الفريدة" منذ الصغر.