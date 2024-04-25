فينورد الهولندي يرفض العرض الأول من ليفربول للتعاقد مع مدربه

أكدت صحيفة ذي اتلتيك الانجليزية ان نادي فينورد روتردام رفض العرض الأول من جانب نادي ليفربول الأنجليزي للتعاقد مع مديره الفني الهولندي أرين سلوت والذي بات المرشح الاول لتدريب ليفربول في الموسم المقبل خلفا ليورجن كلوب .

و كانت العديد من التقارير الصحفية في انجلترا قد أكدت ان ليفربول قد وضع أرين سلوت المدير الفني لفريق فينورد روتردام ليكون المرشح الاول لتدريب ليفربول في الموسم المقبل بعد النتائج التي حققها سلوت مع فينورد روتردام وآخرها الفوز بكأس هولندا الموسم الحالي بعد الفوز بلقب الدوري الهولندي الموسم الماضي و التأهل الى نهائي كأس المؤتمر الأوربي في الموسم الماضي .

واكدت صحيفة ذي اتلتيك ان نادي ليفربول قد تقدم بعرض لنادي فينورد حتى يتمكن من الحصول على المدير الفني بعد فسخ تعاقده الممتد لعامين قادمين مقابل ٧.٧ مليون جنية استرليني وهو العرض الذي قوبل بالرفض من جانب إدارة فينورد التي ترغب في الحصول على ١٢ مليون يورو .

يذكر ان أرين سلوت مرشح ايضا لقيادة بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل الا ان عدد من مسئولي ليفربول يؤكدون قدرتهم على التعاقد مع المدير الفني الهولندي .