الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المؤتمر الأول لجمعية النهوض بالزراعة بمركز البحوث

تنطلق، الإثنين المقبل، وعلى مدار يومين، فعاليات المؤتمر الأول لجمعية النهوض بالزراعة والبحوث العلمية بمركز البحوث الزراعية بالجيزة.

يحضر المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين فى المجال الزراعى، يناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة والتحديات التى تواجه المجال الزراعى بهدف إحداث نقلة نوعية فى هذا القطاع الحيوي.

تتناول جلسات المؤتمر أهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائي فى مصر وعرض البحوث التطبيقية فى مجالات الإنتاج النباتي والحيوان والصناعات الغذائية، والعمل على تشجيع الاستثمار والابتكار فى المجال الزراعى، وعرض السياسات والتشريعات وقوانين الزراعة العضوية، وتعزيز بناء شراكات داخلية وخارجية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يناقش المؤتمر كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الاستراتيجية، وإنتاج التقاوى فى مصر والاكتفاء الذاتى فى اللحوم الألبان، كما يسعى المؤتمر إلى مواجهة تحديات الثروة السمكية وطرق مواجهتها وبدائل للمبيدات، ومواجهة ندرة المياه والتحديات المستقبلية، فضلًا عن تحديات التغييرات المناخية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودوره فى المجال الزراعى.