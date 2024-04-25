أشرف صبحي: مصر قادرة على تنظيم البطولات العالمية

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهئنة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة أعياد سيناء، مشيرًا إلى أن افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، التي تشرفت بحضور السيد الرئيس، الذي يدعم الرياضة المصرية.

قال وزير الرياضة عبر برنامج “بوكس تو بوكس”، الذي يبث على قناة etc: "كل الوفود المشاركة في البطولة، أشادوا بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الجديدة، التي استضافت بطولة العالم للرماية، ثم البطولة الودية لكرة القدم بمشاركة منتخب مص، وشاهدنا واحدًا من أكبر الاستادات، ثم مضمار الفروسية التابع لسلاح المدرعات، والشكر والتقدير للاتحاد المصري للفروسية، ولدينا لاعبون مميزون في الفروسية، وهناك تطور واضح في الرياضة المصرية على كل المستويات، ونتمنى أن ينقل الإعلام الصورة الجيدة، ونحن نستمع إلى النقد جيدًا من أجل تحويل السلبي إلى إيجابي".

وأضاف: “حرصت على الذهاب لاستاد القاهرة لبطولة أفريقيا لـ”الجودو"، ثم إن بطولة العالم للكاراتيه ستقام في مصر، والرياضة المصرية تسير بشكل رائع، وهناك منشآت عالمية وطفرة كبيرة في كل الاستادات والصالات الرياضية، والسنوات الخمس الماضية شهدت طفرة نتيجة التخطيط الجيد، ونعمل على تطوير كل شئ، والاهتمام بالشباب مع الأجهزة المعنية ووزارة الشباب والرياضة".

وأكمل: "نحن أكبر دولة نظمت بطولات عالمية وعربية وأفريقية، وندعم كل رؤساء الاتحادات الرياضية، الذين أصبحوا أعضاءً في الاتحادات الدولية والأفريقية، وهدفنا أن يكون لنا قوة ناعمة، وقمنا بتدعيم اتحاد الخماسي، والسلاح، والجمباز، وكل ذلك بدعم الدولة المصرية، ونمنح دفعة لكل المؤسسات من أجل العمل بشكل قوي".

وزاد: "المنظومة الرياضية فقدت واحدًا من أهم المدربين، وهو سعيد الشيشيني، نجم المقاولون السابق، وهو كان دائم الحديث معي، ولدينا هيكل تنظيمي لإدارة الأزمات، ودائمًا نذاكر مواقفنا، وقمنا بإصدار بيان رسمي بشأن ما حصل في نادي الترسانة، وقمنا بالاطمئنان على أولادنا، وقمنا بتوجيه الإدارة الرياضية بالجيزة باتخاذ كل الإجراءات القانونية، ولابد من اتخاذ إجراءات طبية كاملة، وقياس نسبة الكلور في حمامات السباحة، وهناك متابعات مستمرة من جانب الوزارة، ودائمًا حريصون على الاطمئنان على أولادنا، وهناك نظام كامل متبع من جانبنا، ونتعامل مع الأمور بشفافية واحترافية كاملة".

وأتم: "بدعم القيادة السياسية، مصر قادرة على تنظيم البطولات الكبرى بالعمل الجماعي وخطط التطوير الموجودة لدينا".