إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية في سيناء بتكلفة 10.5 مليار جنيه

قال الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن تكلفة إنشاء الجامعة الإجمالية في سيناء بلغ 10.5 مليار جنيه.

وأوضح رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن الجامعة لديها ثلاثة أفرع بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، مؤكدا أنها من أكبر المشروعات القومية للتعليم العالي في سيناء.

ولفت رئيس جامعة الملك سلمان الدولية إلى أن المقر الرئيس للجامعة يقع بمدينة الطور على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويضم كليات: (الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب)، وفرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويقدم برامج (العلوم الأساسية، الطب البيطري، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم الاجتماعية).

وأضاف رئيس جامعة الملك سلمان الدولية أن فرع مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويضم كليات: (السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال).

نقلة غير مسبوقة لمؤسسات التعليم العالي في سيناء

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن سيناء شهدت خلال السنوات العشر الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلة نوعية وغير مسبوقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق طفرة تنموية هائلة في هذا الإقليم الجغرافي الحيوي للأمن القومي المصري.

وأشار وزير التعليم العالي إلى تنفيذ العديد من المشاريع القومية الضخمة التي ساهمت في النهوض بالبنية التحتية للجامعات، وتطوير المناهج الدراسية، وتعزيز البحث العلمي.

وأضاف وزير التعليم العالي أن هذه الطفرة تجسدت في تنفيذ العديد من المشاريع الهامة، والتي شملت إنشاء جامعات جديدة من الجيل الرابع، وهي: الملك سلمان الدولية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، شرق بورسعيد التكنولوجية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه الجامعات ساهمت في توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء سيناء، وساعدت على رفع مستوى التعليم في المنطقة، من خلال إتاحة برامج حديثة ملائمة لسوق العمل، وتخدم أغراض الصناعة، وتلبي احتياجات المجتمع في سيناء.

ونوه وزير التعليم العالي عن إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس، بالإضافة إلى تطوير الجامعات القائمة في سيناء، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة بجامعة العريش، والتي شملت إنشاء مبانٍ جديدة، وتوفير تجهيزات حديثة، وتطوير المناهج الدراسية.

ونبه وزير التعليم العالي إلى أن هذه المشاريع التي تم تنفيذها في جميع المسارات التعليمية: الحكومية، الأهلية، التكنولوجية، أدت إلى زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات في سيناء.

وألمح وزير التعليم العالي إلى أن هذه الإنجازات الهائلة تؤكد التزام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، من خلال جعل التعليم العالي والبحث العلمي أداة رئيسة لبناء مستقبل أفضل لأبناء هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

ونفذت وزارة التعليم العالي أكثر من 37 مشروعًا في سيناء خلال السنوات العشر الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.

