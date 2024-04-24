بعد قليل .. سلة الأهلي يلتقي سيتي أويلرز الأوغندي برابع مجموعات بطولة أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي ، نظيره سيتي أويلرز الأوغندي في الجولة الرابعة ببطولة إفريقيا للأندية الـ«bal» والتي تقام من 19-27 أبريل الجاري.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء، على صالة الدكتور حسن مصطفى، ويسعى فريق رجال سلة الأهلي لتحقيق بداية قوية في رحلته الإفريقية والتي يخوضها بعد التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش على تجهيز اللاعبين لها بشكل مناسب، خلال مران الفريق أمس والذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وكان رجال السلة الأهلي قد حقق الفوز على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، في الجولة الأولى، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية أمام فريق أهلي بنغازي بنتيجة 98-86، وحسم الفريق الجولة الثالثة امام فريق بانجي سبور بطل جمهورية إفريقيا الوسطى، بنتيجة 85-79.

وتضم قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة كلا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي كيجو، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.