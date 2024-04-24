عاجل.. المقاومة الفلسطينية واللبنانية تستهدف رويسات العلم ومبنى في سديروت

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، كما أطلقت صواريخ من قطاع غزة على مبنى في سديروت.

وقال حزب الله في بيان له :دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 24-04-‌‏2024 موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما تم استهدفت المقاومة الفلسطينية مبنى في موقع سديروت، وانتقلت فرق نجمة داوود الحمراء إلى أماكن سقوط الصواريخ .

واكدت قناة 12 العبرية، أن صاروخ أُطلق من قطاع غزة على مبنى في سديروت ووقوع أضرار.