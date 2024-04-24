الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات أسعار الأجهزة الكهربائية لـ 3 علامات تجارية بنسبة 25%

التقى أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة صباح اليوم مع ممثلة شركات الأجهزة المعمرة ومنها ممثلة شركة فريش وسامسونج وميراكو بحضور الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام وأحمد أبو الفضل مستشار وزير التموين للرقابة وممثلين من وزارة الصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك ومحافظة الجيزة بحضور عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطالب الشاهد ممثلى جميع الشركات بالاستجابة لمبادرة رئيس الوزراء وتخفيض الأسعار





فى البداية قال بهاء ديمترى رئيس لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى وممثل شركة فريش للأجهزة الكهربائية لأول مرة منذ سنوات نجد القيادة السياسية مهتمة بالقطاع الصناعى منذ بداية الأزمة وحتى الآن مع متابعة دقيقة لكافة مشاكل القطاع مؤكدا أن

القطاع الخاص هو وطنى ينتج ويصنع ويبيع على الرغم من وجود قلة غير وطنية تستغل الظروف وتسعى دائما لتحقيق أرباح

التجار والصناع وطنية متعاونين



واعلن "ديمترى" تخفيض أسعار منتجات فريش 20%على كل حلقات البيع ومنها التجار والهايبر والمستهلك نهائى بالإضافة إلى 5%تخفيض من خلال العروض باجمالى تخفيضات 25% مع العلم ان الفترة الماضية شهدت ركود كبير

وقال ممثل شركة ميراكو للأجهزة الكهربائية أن الشركة أعلنت عن مبادرة لتخفيض الأسعار استجابة لمبادرة رئيس الوزراء وبالفعل قامت ميراكو بتخفيض أسعار الأجهزة الكهربائية 20% فضلا عن عروض ترويجي بقيمة 5% لتصل اجمالى قيمة التخفيض إلى 25 %

ومن جانبه أسامة الشاهد رئيس الغرفة وصاحب توكيل العلامة التجارية بوش أن أسعار الأجهزة المعمرة ماركة بوش انخفضت ٢٥% ،مؤكدا أنه تم تم تعويض التجار عن الأجهزة الموجودة فى المخازن وتم شرائها بالسعر الغالى وذلك حتى يحدث انخفاض فورى للسلع يشعر به المستهلك.



وأضاف الشاهد أن الفترة السابقة شهدت نقص فى الدولار خاصة مع وجود الحوثيين مدخل قناة السويس مما قلل الايرادات

ولكن فرص التصدير لاوروبا زادت كما زادت القدرة التنافسية، قائلا: "لدينا فى مصر مصانع قوية وبرندات عالمية والحكومة تغطى 80%من الشحن لإفريقيا مع العلم ان افريقيا تستورد بما يعادل 500 مليار دولار سنويا ،لذا نسعى لزيادة التبادل التجارى مع إفريقيا.

