رسميًا.. كاف يُعلن خسارة اتحاد العاصمة من نهضة بركان بسبب أزمة القمصان

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مصير مباراة اتحاد العاصمة الجزائري و نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حيث أصدرت اللجنة المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرارها بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة الملغاة بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان من المفترض أن تقام المباراة في الجزائر ولم تقام بسبب رفض السلطات الجزائرية تواجد قمصان فريق نهضة بركان بسبب تواجد خريطة المغرب كاملة عليها وهى التي يوجد بسببها ازمة سياسية بين البلدين

الكاف قرر اعتماد نتيجة المباراة (3-0) لصالح فريق نهضة بركان في ذهاب على أن تقام مباراة الإياب في موعدها في المغرب يوم الأحد المقبل وأقر الكاف بهزيمة اتحاد العاصمة مع تحديد يوم 28 أبريل الجاري كموعد لإجراء مباراة الإياب بين الفريقين.

واندلعت أزمة عنيفة منذ أيام بسبب قمصان فريق نهضة بركان، إذ رفضت السلطات الجزائرية دخول حقائب بعثة الفريق المغربي بداعي تضمنها قمصان الفريق الذي يحمل خريطة صحاري المغرب والتي تشهد نزاعًا سياسيًا.

وقرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري صنع قمصان جديدة لفريق نهضة بركان لا تتضمن وجود الخريطة محل النزاع، إلا أن مراقب المباراة رفض قبولها على اعتبار عدم التصديق عليها من قبل كاف.

يذكر أن المتأهل من تلك المواجهة سيصطدم بالفائز من موقعة الزمالك ودريمز الغاني التي انتهت مواجهة الذهاب بها بالتعادل السلبي في نهائي الكونفدرالية.