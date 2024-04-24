وزارة التخطيط والنيابة الإدارية يطلقان البرنامج التدريبي "تنمية مهارات الحاسب الألى والتقنيات الحديثة"

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ووحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية، البرنامج التدريبي "تنمية مهارات استخدام الحاسب الألى والتقنيات الحديثة"، والذي يأتي في إطار مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون بين الوزارة والهيئة.

وأوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، أن البرنامج التدريبى لأعضاء هيئة النيابة الإدارية يأتى فى إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجهتين، ويستهدف تنمية مهارات استخدام الحاسب الألى لتطوير مخرجات ومؤشرات العمل الحكومي، وذلك ضمن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 .

يشار إلى أنه تم تدريب عدد 50 متدربة من السيدات العضوات بالنيابة الإدارية في فبراير وأبريل 2024 وجارى العمل على إعداد دورات أخرى خلال الفترة القادمة لتنمية المهارات باستخدام تقنيات الحاسب الألى الحديثة وتنمية الوعي الرقمى مما يسهم بتعزيز القدرات وخلق فرص أفضل للتعاون بين الإدارات المختلفة داخل النيابة الإدارية.