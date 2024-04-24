مكتبة الإسكندرية تستقبل الملك السابق أحمد فؤاد

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الملك أحمد فؤاد الثاني؛ ملك مصر والسودان سابقًا، والوفد المرافق له في زيارة إلى مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تضمنت جولة تفقدية في أقسامها ومتاحفها المختلفة.



عبر الدكتور أحمد زايد؛ عن سعادته واعتزازه باستقبال ملك مصر السابق، في مكتبة الإسكندرية هذا الصرح الثقافي الذي يهتم بتاريخ مصر ويوثقه، داعيًا "فؤاد" إلى منح المكتبة جميع الوثائق الخاصة بالأسرة العلوية التي يمتلكها حتى يتم توثيقها وعرضها في المكتبة.



ومن جانبه؛ أشاد بالمكتبة وبدورها الفكري والثقافي في مصر، مضيفًا خلال كلمته في دفتر توقيعات كبار الزوار "سعيد بوجودي في هذا الصرح العظيم وفخور بهذا الإنجاز الرائع".



وحرص "فؤاد" على الإطلاع على الكتب والوثائق النادرة التي تعود إلى أسرته، من بينها المجموعة الخاصة بالملك فاروق، والعدد التذكاري لمجلة المصور الصادر وقت تتويج الملك فاروق، وأخرى عن زواج الأميرة فوزية من شاه إيران.

وقدم الدكتور أحمد زايد هدية تذكارية لـ"فؤاد" وكتاب عن مصر في فترة حكم الأسرة العلوية باللغة الفرنسية.

يذكر أن الملك أحمد فؤاد الثانى ملك مصر السابق ونجل الملك فاروق قد أستكمل جولة استعادة ذكريات أسرته بقصر الرئاسة بالمنتزة بعد غياب ٧٢ سنة وتجول بالقصر وبالشرفات المطلة على البحر والغرف والتراسينا والحرملك وكذلك الطرقات

كما أخذ يتابع بدقة مقتنيات والده الملك فاروق الموجودة هناك وكان يستنشق هواء المنتزة بالقصر الرئاسى كما لو أنه يستنشق رحيق والده والاسرة العلوية بإبتسامة بشوشة مخضبة بدموع الذكريات والحنين لمصر

كما زار الملك احمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق و نجل الملك فاروق فندق و مطعم سان جيوفاني الكائن بمنطقة ستانلى واخذ يتطلع الى الصور التذكارية المميزة للمكان والتى تبدو وكأنها تطل من الماضى بالأبيض والأسود

كان الملك فؤاد الثانى ” قد تجول أمس بميادين المحافظة التى تتزين بتماثيل أجداده من الاسرة العلوية وقام بالتصوير أسفل تمثال محمد على باشا بالمنشية وتمثال الخديوى إسماعيل بمنطقة كوم الدكة خلف المسرح الرومانى ولم ينته ملك مصر السابق من جولته بالاسكندرية بل يستعد لزيارة أشهر مقهى تاريخى تحمل أسم والده وهى “مقهى فاروق ” بمنطقة بحرى بحى الجمرك والتى. لازال محفور على جدرانها اسم الملك فاروق وحرف "F” وايضا المقصورة الملكية بستاد الاسكندرية وكذلك نادى اليخت بمنطقة قلعة قايتباى وهو النادى المحبب لوالده خلال فتره حكمه قبل ثورة ١٩٥٢ .

يذكر أنه في عام 2014 منح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية آخر ملوك مصر أحمد فؤاد الثاني جواز سفر دبلوماسي، مكتوب في خانة الوظيفة "ملك مصر السابق