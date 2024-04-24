غرفة الجيزة التجارية: تسعيرة جبرية للخبز السياحى والفينو وتحويل المخالفين للنيابة

قال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية أن الفترة الحالية شهدت توزان فى سعر الدولار مما ساعد على

انخفاض التكلفة النهائية للمنتج بالإضافة إلى تدفقات نقدية من الأجانب والمصريين المقيمين فى الخارج ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار وعلى رأسها المنتجات الغذائية ،انخفض طن الدقيق من الدقيق من ٢٢ إلى ١٦ ألف جنيها للطن

جاء هذا صباح اليوم بالمؤتمر الصحفي بمقر الغرفة بالجيزة بحضور احمد كمال معاون وزير التموين واحمد ابو الفضل مستشار وزير التموين وعبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وكذلك بحضور ممثلين عن الشركات المصرية ومنها فريش وبوش وسامسونج وميراكووغيرها من الشركات.



وأشار الشاهد إلى ان شعبة المخابز قدمت مبادرة لتخفيض سعر الخبز وتم إصدار تسعيرة جبرية للخبز ومراقبة من خلال وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتأكد من الوزن والسعر، وبناء عليه انخفض الرغيف السياحى من 3 جنيهات إلى 1.5 جنيها للرغيف زنة 80 جرام، وتم طرح الرغيف السياحى زنة 40 جرام بسعر 1 جنيه، كما انخفضت أسعار المكرونة والزيوت حيث تراجع سعر لتر الزيت الخليط من 100 جنيه لتر إلى 65 جنيها لتر، وبالنسبة للقطاع الصناعى قال "الشاهد" أن اختلاف سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء يصل إلى 40 جنيها للدولار كان يحق ربح وهمى للتجار بالإضافة إلى عدم توافر المواد الخام مشيرا إلى وجود خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المستهلكين منها 01555549999

وأضاف الشاهد أن الفترة السابقة شهدت نقصا كبير في الدولار خاصة مع وجود الحوشيين في البحر الأحمر مما قل إيرادات قناة السويس وزادت القدرة التنافسية لمصر ونتيجة لذلك زادت معدلات التصدير لأوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن أفريقيا تستورد بقيمة 500 مليار دولار سنويا وحاليا نسعى لزيادة التصدير والتبادل التجاري لأفريقيا.